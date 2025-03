Tihti jääme kinni ülemõtlemisse ja hirmudesse, mis takistavad meid tegutsemast. See raamat õpetab Saue sõnul, kuidas lihtsalt alustada, aidates ületada ebakindluse ja astuda esimene samm oma unistuste poole. See on praktiline meetod, mida saab rakendada igapäevaelus, et lõpetada kahtlemine ja hakata tegutsema. «Olen seda ise kasutanud ja tean, kui võimas see meetod on,» sõnab Saue.