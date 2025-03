«Poiss oli saanud endale Nõukogude Eesti passi. Ta ütles, et läheb tagasi Eestisse»

«Kotkas langeb» on ühe perekonna saaga kaudu jutustatud lugu riigi saatusest, hammasrataste vahele jäänud väikerahvast, n-ö kadunud põlvkondadest, kes pidid pärast sõda leidma oma koha elus, uues maailmas, milles kadus lootus, et Eesti veel kunagi vabaks saab. Neist või nende järeltulijatest said väliseestlased, kelle jaoks Eesti muutus ähmaseks Kuldrannakeseks.