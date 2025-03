Raamatu koostajad Uku Toom ja Rein Laumets on nende kaante vahele kokku kogunud mälumängusaate «Mnemoturniir» 1300 küsimust ja vastust, mis on raadioeetris kõlanud aastatel 2003–2023. Raamat on mõeldud nii seltskondlikuks mälumänguks, abiks viktoriinide koostamisel kui ka lihtsalt silmaringi avardamiseks.