NOOR ARVUSTAB Kodumaine noortekirjandus, mis on keskmisest kõvasti parem

Juba esimestest lehekülgedest torkas silma autori värvikas sõnakasutus. Minu jaoks on ülimalt oluline viis kuidas autor otsustab maailma ning mõtteid kirjeldada. Üks põhjus miks just noori lugema innustatakse on sõnavara rikastamine. See raamat saab uute väljendite ja sõnade tutvustamisega imeliselt hakkama. Lugemise ajal vaatasid mulle vastu huvitavad laused, külluslik sõnavara ning harivad väljendid, mis kõik teevad raamatust veel väärtuslikuma kogemuse. Kodumaises noortekirjanduses on tihti näha liigagi kerget sõnavara, mis ei jäta palju ruumi arenguks. «Pimeduse paitus» on keskmisest kõvasti parem ja selle üle saab ainult hea meel olla.