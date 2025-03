Ühe targa ja humoorika naise lugu tema enda teest Sri Lankal

Selle sarja omapära on autoripositsioon, autor on igal juhul siiralt oma elu kirjeldamas ja pole üldse aus hakata autorit tema elu elamise eest kritiseerima, eksole? Aga see elu tekitab mõtteid. Näiteks olen hakanud mõtlema, et anglosaksi-laadne «valge inimese» roll endistes koloniaalmaades on alati keeruline. Eks ma ise olen ju Indias elades seda frustratsiooni tundnud, kuidas kohalike kavalad petuskeemid ärritavad, kuidas tahaksid vahelduseks olla midagi muud kui nn kõndiv rahakott!

Neid lugusid on haarav lugeda, aga mingil hetkel tundsin, kuidas mu rakurss hakkas muutuma: milline paistab see ilusasti sarisse rõivastunud valgenahaline punapäine õppejõud kohalike inimeste silmis? Arvatavasti natuke neurootiline oma kiiksuga, et tal ei tohi nahka üle kõrvade tõmmata… Ja kusagile jäi kraapima see vajakajäämine, et tahaks saada rohkem lugusid kohalikest, tahaks lihtsa srilankalase rolli end ette kujutada.

Tsunamilood näiteks, see rahvuslik tragöödia. Merilyn leidis küladest kummalised vundamendid ja sai siis teada, et need on tsunami järelmid. Kunagi olid vundamentide peal majad. Mis lood nende majade taga on? Nii et kindlasti on siin raamatus olemas «Minu», aga vahel tundub, et see oleks võinud olla veel suurema empaatia ja uurimisega saavutatud «Minu», mis võtaks kohalike inimeste lood ja tooks need lugejate südamesse.

Eelkõige on see ühe valge targa humoorika naise lugu tema enda teest Sri Lankal, täpselt selline, nagu see tee juhtunud on, konarusteks sel teel on näiteks ilma akendete külaliskorter ja maitsetu lurr, mida kohviks nimetatakse.

Epp Petrone raamatuarvustusi saab jälgida ka Facebookis ja Instagramis.