Selgus aasta parim eestikeelne kõrgkooliõpik

Hindamiskomisjon leidis, et õpik on eripärane, kuna keskendub materiaalse kultuuri tutvustamisele, mitte piirkonna kronoloogilisele ülevaatele. «Suur töö on tehtud ka valdkondliku terminivara korrastamisel. Samuti pole õpik kasutatav üksnes arheoloogiaõppes, vaid humanitaarteaduste valdkonnas laiemalt,» ütles hindamiskomisjoni esimees ning ministeeriumi keelepoliitika osakonna nõunik Helin Kask.

Hindamiskomisjon märkis, et seda õpikut on kaua oodatud ja see on hästi vastu võetud, kuna kaasajastab valdkonna praeguseks vananenud õppematerjale, ning eriti väärtuslikuks muudavad õpiku rohked originaalfotod ja -joonised.