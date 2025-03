Need viis raamatusoovitust võivad esmapilgul väga erinevatest ooperitest tunduda, aga mind kõnetab just see, kuidas nad avavad maailma uute nurkade alt – olgu selleks linnaruumi tajumine, kunsti vaatamine, loomaliku käitumise mõistmine või sürreaalsesse universumisse sukeldumine. Igaüks neist on mu mõtteviisi mingil moel nihestanud ja pannud maailma veidi teistmoodi tunnetama – ja nii on sündinud minu maailm, sealhulgas «Minu Belgia».