Eesti on Bologna rahvusvahelise lasteraamatumessi peakülaline

Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktori Triin Soone sõnul on messil kaks peasuunda – anda ülevaade lastekirjanduse kultuurilisest mitmekesisusest ja illustratsioonikunsti trendidest ning arendada valdkondlikku äritegevust, viies kokku autorid, agendid ja kirjastajad. «BCBF on eelkõige pildiraamatute mess, kus fookuses on illustratsioon ja raamatukunstnike looming ning see on avatud vaid professionaalidele. Lasteraamatute peamist sihtrühma lapsi ja peresid sellel üritusel ei kohta,» rääkis Soone.

Eesti on BCBFil osalenud 15 aastat eesmärgiga tutvustada maailmale meie algupärast lastekirjandust ning luua koostöösuhteid raamatute ilmumiseks välisriikides. Riigi esindatust on korraldanud koos Eesti Kirjastuste Liit ja Eesti Lastekirjanduse Keskus ning seda on rahastanud kultuuriministeerium.

Igal aastal kannab üks riik messi peakülalise rolli, et tutvustada valdkonna professionaalidele ja linnarahvale omamaist lastekirjandust. Eestile avaneb selline võimalus esmakordselt 2025. aasta kevadel. «Messi peakülalise staatus annab meile pealava ja suurema fookuse ehk paremad võimalused oma lastekirjanduse ja selle autorite tutvustamiseks. Ja seda nii messil kui ka Bologna linnas laiemalt, sest messiga samaaegselt toimub kultuurifestival «BOOM! Crescere nei Libri»,» rääkis Soone.

«Me usume, et meil on, mida maailmale näidata ja pakkuda, sest tänane Eesti lastekirjandus on teemadelt värske ja üllatav, isikupärase ja mitmekesise pildikeelega ning kvaliteetselt trükitud. Seda kinnitavad ka üha laienevad koostöösuhted välismaiste kirjastajatega, mille tulemusel ilmub igal aastal võõrkeeltes üle 40 raamatu,» jätkas Soone.

Eestil on messiprogrammis üle 25 sündmuse, sisaldades nii illustratsiooni- ja raamatunäitusi, autorite esinemisi kui ka arutelusid ja töötubasid. Messi peahallis eksponeerib Eesti näitusel «Hello! Tere!» praegu aktiivselt tegutseva 40 raamatukunstniku loomingut, kelle hulgas on tuntud ja hinnatud vanameistreid, kuid ka paari-kolme raamatuga tippu tõusnud noori illustraatoreid. Näitust rikastavad illustraatoreid tutvustavad videod, väljas on nende loodud raamatud, samuti on valminud näituse kataloog ning postkaardid. Stendis tutvustab Eesti väga laia raamatuvalikut, kus on nii lastekirjanduse klassikat, konkurssidel auhinnatud raamatuid kui ka kõige uuemat lugemisvara. Kokku on messil esindatud ligi saja Eesti kirjaniku ja illustraatori looming.

Kõnetamata ei jää ka Bologna linnarahvas. Kuraator Bianka Soe eestvõttel valmib näitus, mis tutvustab Eesti illustraatorite ja animaatorite mitmekülgset loomingut läbi kaasava, dünaamilise ja vormilt uudse lahenduse. «Kuraator suunab meid märkama, et pildid ei pea jääma ainult raamatukaante vahele või seinale raami, vaid võivad elada igal pool meie ümber, vahel iseseisvalt, vahel aga kohtuda hoopis teiste karakteritega teistest raamatutest, et luua uusi lugusid. Linnanäituse atmosfäär saab olema mänguline ja mitmekülgne – just nagu eesti illustratsioon täna! Bologna messi järgselt liigub näitus tuuritama nii Eestis kui välisriikides,» lisas Soone.