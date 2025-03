GALERII Kirjanike majas kohtusid eesti ja leedu kirjandus

Esmalt esitleti Antanas A. Jonynase luulekogu «Uued sonetid». Leedu kirjandusellu on Antanas A. Jonynas oma loominguga jõudnud juba mitu aastakümmet tuua nii värskust, aasivat huumorit, võluvat mängulisust, džässi, rokki kui ka bluusi. Tänaseks on ta tõstetud juba elava legendi staatusesse ja samal ajal oodatakse põnevusega, mida tal veel öelda on.