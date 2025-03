«Ma olen alati olnud väga huvitatud inimestest, kes tapavad. Muidugi mitte just mõrvadest, aga...»

Norra, 2019. Kui ühest Norra järvest leitakse noore naise surnukeha ja seejärel veel üks surnud naine, meenutab see kaks aastat tagasi vangide veo käigus põgenenud sarimõrvari Stig Hellumi käekirja. Tundub, et Hellum on ärganud ega kavatse peatuda.