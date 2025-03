Ilmus uus raamat Rõngu pastorist, kel tuleb kummalisi tapmisjuhtumeid uurida

Ajalooliste kriminaaljuttude kogumiku «Rõngu roimad» järjes «Põrgutõld» lahendab terava taibuga Rõngu pastor Alexander Lenz taaskord kummalisi tapmisjuhtumeid. Ajal, kui politseid päriselt ei olnud, oli ka kirikul oma kihelkonnas kurjategijate leidmises ja karistamises tähtis roll. Lenzi seekordsed uurimised viivad teda ka Rõngust kaugemale, sealhulgas Otepääle, kus asjaolud viitavad sellele, et saatan ise on öösiti mitu aadlikku otse põrgu viinud. Kuritöid uurides puutub Lenz kokku nii sarimõrvarite, maarahva soost nõidade, madude, vanade vaenude kui ka jubedate ebauskumustega ning harrastab usinalt Inglise ujumissporti. Lenz seikleb maailmas, mis ajaliselt ei ole meist kuigi kaugel, aga mida me tegelikult väga vähe tunneme.