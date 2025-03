Ilmus bibliograafia, mis võiks kuuluda igasse endast lugu pidavasse teaduslikku raamatukokku

Tõlkija ja estofiil Cornelius Hasselblatt ütles, et Eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia köidete lehitsemine on nagu jalutuskäik läbi Eestimaa ajaloo, kus võib teha imelikke avastusi ning leida pärle unarusse vajunud aegadest. «Mis võiks Eesti põimitud kultuurilugu paremini iseloomustada ja näitlikustada kui siin trükitud ja selle maalapi kohta mujal valminud väljaannete ülesloetlemine? Bibliograafias esitatud trükised ei sisalda siiski ainult Eesti kultuuriloo vaatevinklist huvitavat ja vajalikku teavet, vaid nad moodustavad osa Euroopa vaimu- ja kultuuriajaloost. Sellepärast on see teos mitme eriala abivahendiks ja kuulub igasse endast lugu pidavasse teaduslikku raamatukokku,» lisas ta.