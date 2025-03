Peategelane on mulle sümpaatne, juba esimeste lausete ja lehekülgedega suudab ta mind haakida: vähki suremas vanem mees, oma elus mõnes mõttes rahusse ja vaikusesse jõudnud, tal on vaid üks missioon, võimalikult arusaadavalt lahti harutada see, miks neli noort inimest end ühiselt-rituaalselt tapsid. Üks nendest oli tema ainus tütar.