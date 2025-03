Revolutsioon, mis ei saanud võita, ja ajakirjanik, kes ei suutnud lahkuda

Peab tunnistama, et selle raamatu alguspool ja lõpupool on täiesti erinevad. Arenguloo alguses on meil noor tüdruk, tundub, et jõukast perest, harjunud elus oma tahtmist saama, käinud rahvusvahelises koolis ja arvab oma Inglismaale-USAsse pürgivate klassikaaslaste kohta, et nad on lambad, et midagi põnevamat ei plaani. On see kõik ilma filtrita või on ta end utreeritult noore ja uljana kujutanud, ei saagi aru. Igal juhul guugeldab ta ise endale välja Aasia parima ajakirjanduskooli, rahvusvahelise pealegi, paneb ema fakti ette ja potsatabki Hongkongi, eelnevast taustalugemisest hoidudes, et ei tekiks eelarvamusi. Selgub, et rahvusvahelisus on koolis pigem unistus ja kohalikud kaastudengid on kuidagi naiivsed. Probleemid on reaalsed, aga pisikesed, näiteks toakaaslase must juuksekarv ühise duširuumi seinal.