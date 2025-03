Tiiu Kitsiku uus lasteraamat viib põnevale seiklusele

Ühel päeval külastab Saskia lasteaiarühm piraadimänguväljakut. Nagu alati, hakkab tüdruk liiva seest aardeid otsima, aga just siis, kui ta on midagi leidmas, avastab Saskia lasteaiaõpetaja, et on kaotanud oma kõrvarõnga ja palub laste abi selle leidmisel. Ehte otsimine jääb pooleli, sest lõunasöögiks tuleb tagasi lasteaeda kiirustada. Lasteaia garderoobis leiab Saskia õpetaja kaotsi läinud ehte. Järgmisel päeval läheb terve rühm taas samale mänguväljakule, et kaevata välja Saskia väljakaevamata jäänud aare. Selgub, et tegemist oli lihtsalt suure kiviga. Saskia otsustab, et sellel mänguväljakul küll enam midagi põnevat leida ei ole ja suundub uutele aladele. Tiiu Kitsiku piltidelt aga näeme, mida kõike veel liiva all veel peidus võib olla, kutsudes nii lapsi avatud ja uudishimuliku pilguga maailmas ringi vaatama.