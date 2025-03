Ilmus raamat, mis uurib muusika mõju lapse arengule

Joan Koenigi uus raamat «Laps ja muusika» käsitleb muusika sügavat mõju laste arengule ning selle rolli lapse esimestel eluaastatel. Autor selgitab, et muusika pole pelgalt meelelahutus, vaid oluline vahend, mis toetab lapse sotsiaalset, emotsionaalset ja intellektuaalset arengut. Ta toob välja, et beebidele laulmine ja nende rütmiliselt kiigutamine on instinktiivne viis edasi anda muusika emotsionaalset väge – midagi, mida vanemad on teinud põlvkondade vältel.