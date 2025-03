Anna Jansson – kirjanik, kes veedab iga päev üle kümne tunni kirjutades

Just sellise kaelamurdva ülesandega on aga hakkama saanud Anna Jansson. Ta ärkab kogunisti kell 4.30 hommikul ja veedab iga päev üle kümne tunni kirjutades, kaotamata seejuures oma loomelusti. Selline ebatavaline kombinatsioon äratab aukartust ja – nagu Anna koostööpartnerid tunnistavad – sunnib teisigi oma valikute peale mõtlema, muutes nad seeläbi paremaks inimeseks. Hiljuti tähistas see hämmastava enesedistsipliiniga Rootsi autor oma 25. aastapäeva kirjanikuna.