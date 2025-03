Kui ilmapuu end väristab ja oigab, ei tule maailma lõppu kaua oodata

Sandra Lawrence'i raamatus «Nõiduslik mets» on ära toodud 50 maailma kõige kuninglikumat ja saladuslikumat puud. Alates kasepuust luuavartest ja pühast õlipuust ning lõpetades sanglepast ukseavade ja elupuuga, süveneb see haarav metsauurimus looduse kõige õilsama liigi nõiaväelisesse ajalukku.

Ilmapuu esineb folklooris üle maailma: Haitilt Soomeni, Ungarist Indiani, Jaapanist Siberini. Vahel viitavad lood kindlale puule, mis nüüdseks on juba surnud, aga mille järeltulijaid on hoolikalt paljundatud ja siiani pühaks peetakse. Märksa tihedamini aga on tegu metafoorilise või silmale nähtamatu puuga.

Enamik taolisi puid jaguneb kolmeks osaks, mis kujutavad endast maailma eri tasemeid. Kõige kõrgemates okstes elavad jumalad, tüve piirkonnas inimesed, juured aga on allilma domeen. Seal võib elutseda ka erinevaid loomi. Linnud on tavaliselt elutargad, väärikad ja kõiketeadvad. Maapinnal ning allilmas elutsejad aga on peaaegu alati pahelised ja kurjad. Tüüpiliseks näiteks selle kohta on piiblist tuntud lugu Aadamast ja Eevast ning maost, kes ahvatles neid hea ja kurja tundmise puust sööma.