Sinijärv soovitab värsiraamatut: ma võin vahel üsna loll olla, aga mulle meeldis

Kui mina olin veel väikene poiss, ajasin oma luulekõrvas ja lavapildis Tõnu Oja ja Villu Kangurit muudkui segamini. Vaat Villu Kanguri poeetilisi aastakümneid tahaksin samuti säändse vägeva valikkoguna näha. Kellele antud on, andku aga muudkui edasi. Tõnu-Laur tegi tembu ära, jätkugu jõudu ka teistele, keda värvikas eluvärk vaimuka värsivaraga kostitanud. Meid on päris mitu – ei maksa küünlaid vakkade all hoida. Ega vakku küünalde peal. Eriti mitte süüteküünalde. Karburaatorile jäävad näpud. Antagu julgesti tallalauda ning me näeme, kuidas kultuur kohinal kosub. Siin on üks kahepalgeline luuleraamat, mis võiks sobida meele- ja keeleparanduseks väga paljudele eesti keelt mõistvatele inimestele. Ma võin vahel üsna loll olla, aga mulle meeldis. Ja ma loodan, et tõmbab ka teielike luulekeele käima – eks ta rütmjas ja riimjas on, ent veeretab meid eriskummalisematele radadele.