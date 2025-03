NÄDALA RAAMAT Lihtne ja ladus raamat näitab selgelt, kuidas võim peitub tehnoloogias

Veel hiljuti tootis kõige kiiremaid kiipe maailma supervõim USA. Nüüd on USA kaotamas oma juhtrolli Taiwanile, Lõuna-Koreale ja eelkõige Hiinale. Nagu «Kiibisõda» paljastab, kulutab Hiina igal aastal kiipidele rohkem raha kui naftale ja investeerib miljardeid dollareid kiibitootmisse, et USAga sammu pidada. Mängus on Ameerika sõjaline üleolek ja majanduslik jõukus.