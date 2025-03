VIIMANE INTERVJUU Ilmus raamat mehest, kes nägi rohkem kui teised

Raamatu tutvustuses kirjeldab Erkki Ergma, et Igor Volke nimi võiks seista kõrvuti maailmakuulsate anomalistikauurijatega nagu Jacques Vallée, Stanton T. Friedman ja Nick Pope. «Igor on mees missioonil!» kirjutab Ergma. Volke uuris ja dokumenteeris oma eluajal enam kui 50 aasta jooksul Eestis aset leidnud seletamatuid juhtumeid, pidas üle 800 loengu ning avaldas mitmeid raamatuid.

Tema põhjalik teadmistepagas ja kriitiline mõtlemine esitasid väljakutseid nii teadusele kui religioonile. «See raamat on ka suurimatele skeptikutele silmi avardav. Paljudele teistele on see aga tuleviku teejuht, meie teaduse piire liigutav põnev ülevaade Igori elutööst ja tema elust,» sõnab Ergma.

Raamatu autor Lauri Hermann meenutab, et kohtus Volkega esmakordselt juba 15 aastat tagasi. «Ajakirjanikuna on mul olnud teemade osas valikuvabadus ning kontaktid ja lai silmaring tulevad vägagi kasuks. Ma pole kaugeltki ainus, kes oma töös mõne vastuse otsimisega ummikusse jooksis ning lahenduse lootuses just Igori poole pöördus – kui mujalt vastuseid ei leia, siis sellel mehel on kindlasti asja kohta oma arvamus,» räägib Hermann.

Lauri Hermann, «Igor Volke. Mr X». Foto: Raamat