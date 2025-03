Eesti keeles ilmus Nobeli kirjanduspreemia võitnud romaan «Taimetoitlane»

Mu naisel oli ainult üks iseäralik joon: talle ei meeldinud rinnahoidjad. Lühikesel kohmakal kurameerimisperioodil panin juhtumisi käe tema seljale, ja taibates, et sviitri all ei olnud tunda rinnahoidjapaelu, olin veidi erutunud. Selgitamaks, kas ta vahest saadab mulle sellega mingeid signaale, jälgisin mõnda aega tema käitumist uue pilguga. Selgus, et ta ei saatnud midagigi signaalilaadset. Kui see aga ei olnud signaal, siis kas see oli laiskus või ükskõiksus? Ma ei saanud aru. Tema silmapaistmatule rinnale no bra-stiil tegelikult ei sobinud. Hoopis parem olnuks, kui ta kandnuks paksu polsterdusega rinnahoidjat, nii ei oleks ma sõprade ees häbisse jäänud.

Juba abiellumise alguspäevil oli mu naine kodus alati rinnahoidjata. Suveajal veidikeseks kodunt välja minnes oli ta sunnitud rinnahoidjat kandma, kartuses paljastada esile tükkivate nibude ümmargusi kontuure, kuid minuti jooksul haakis ta selle lahti. Kui tal siis juhtus seljas olema hele õhuke pluus või liibuvad riided, ei teinud ta väljagi, et lahti haagitud kinnised selgesti läbi paistsid. Minu pahandamise peale pani ta rinnahoidja kinnitamise asemel lõõskavas kuumuses veel lisakihiks vesti selga. Mu naine ütles vabanduseks, et kui rinnahoidja pitsitab, ahistab see tema hingamist nii, et seda ei saa välja kannatada. Rinnahoidja kandmise kogemuseta ei olevat mul aimugi, kui lämmatav see seljas on. Siiski, kuna paistis olevat kindel, et kõik naised tema kombel rinnahoidjaid ei vihka, tundus tema ülitundlikkus küsitav.