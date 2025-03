Arst: kui teie vanemad surid liiga noorelt, ei tähenda veel, et teie peate sama tegema

Kuigi tavameditsiin on saavutanud mitmes valdkonnas palju edu, on see ebaõnnestunud võitluses vananemisega seotud haiguste vastu, mis tapavad enamiku inimesi. Need on südamehaigused, vähk, Alzheimeri tõbi ja teise tüübi diabeet. Tavameditsiin sekkub sageli liiga hilja, pikendades mitte tervena, vaid haigena elatud päevi. Autor usub, et tavameditsiini vananenud raamistik tuleb asendada personaalse ja proaktiivse strateegiaga, kus tegutseme kohe, mitte ei oota, kuni haigus on võimust võtnud.