«Ma olen hea meelega igav tüdruk. Abielu on mul proovitud»

Beth Fraser on õilmitsevat lillekasvatustalu pidav üksikema. Ootamatult keset tema armsaid istikuid maanduvat Jack MacDonaldit tal küll vaja ei ole, niisiis pole imestada, et nende tutvuse algus on pisut konarlik.

Beth on paar viimast aastat keskendunud oma ärile, Applemore House’i rohtunud ja umbe kasvanud aiast kauni ja tegusa aiandi tegemisele. Kõik sujub suurepäraselt. Jah, ta sõbrad leiavad küll, et ta peaks hakkama uue kallima järele ringi vaatama, kuid ei, tal pole vähimatki kavatsust seda teha. Kõik on tema meelest parimas korras, kuni ta endine abikaasa annab ootamatult teada, et naine peab leidma viisi aiandi tulu teenima panemiseks – ja kähku.