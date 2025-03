Kas oled kunagi tundnud, et miski hoiab sind tagasi? Võib-olla on see hirm, vanad mõttemustrid või lihtsalt harjumused, mis ei lase sul edasi liikuda. Raamatusarja «Ole ise enda elu looja» autor Marge Karu usub, et igaüks saab teadlikult oma elu luua ning selleks tuleb teha väikesi, kuid olulisi samme. Karu jagab praktilisi nõuandeid, mis aitavad sul oma elu muuta ja luua endale soovitud reaalsus.