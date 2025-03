Kirjastaja Katrin Reinmaa ütles, et «Suure saladuse» edu teeb rõõmsaks, sest nii on Eesti lastekirjandusel võimalus jõuda laia maailma. ««Suur saladus» on südamlik lugu sellest, kuidas saladuse jagamine südame kergemaks muudab. Selles raamatus on saanud kokku suurepärane kirjaniku ja illustraatori tandem. On tõeline rõõm, et ka välismaal seda sünergiat märgati!» lausus Reinmaa.