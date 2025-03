TEE EDUNI? Just seda raamatut on enamik maailma mõjukamaid isikuid vähemalt korra lugenud

Üks selliseid raamatuid on Napoleon Hilli «Mõtlemist muutes rikkaks» («Think and Grow Rich») – klassika, mida peetakse eneseabi- ja ärikirjanduse üheks alustalaks. See ilmus esmakordselt 1937. aastal ning on sellest ajast saati inspireerinud lugematul hulgal inimesi saavutama oma unistusi.