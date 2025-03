Meie seast lahkus armastatud vampiiripäevikute autor L. J. Smith

Viimane täielikult tema enda kirjutatud «Vampiiripäevikute» raamat oli «Tagasitulek: Kesköö» (2011). Kui Smith esitas käsikirja järgmiseks osaks, ei nõustunud kirjastus tema loo arenguga ning soovis, et see jälgiks rohkem teleseriaali süžeed. Kuna autor ei olnud valmis kompromissiks, katkestati tema leping ning kirjastus palkas uue kirjaniku sarja jätkama – kuigi raamatud ilmusid endiselt Smithi nime all.