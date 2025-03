Michael Caine kiidab Taylor Swifti oma uues raamatus

Caine avaldas Swifti edu üle imetlust, kirjutades: «Ma arvan, et Taylor Swift on uskumatu, tõeline superstaar.»

«Ta on oma saavutused tõesti välja teeninud, ja see pole juhtunud üleöö. Ta on jäänud maa­lähedaseks, mis on tihti edu võtmekomponent. Ta pole kuulsuse ja rikkuse tõttu ära hellitatud – see on muljet avaldav.»