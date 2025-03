Festivalil Prima Vista loeb oma luulet inglise laulja PJ Harvey

«Orlam» näitab PJ Harveyt andeka luuletajana, kelle meisterlik vormitunnetus, lüüriliselt terav pilk ja tundlik kuulmine on loonud erakordse, kummalise ja liigutava poeemi. «Orlam» pole mitte üksnes tähelepanuväärne täiskasvanuks saamise lugu, vaid ka esimene täismahus Dorseti murdes raamat üle mitme aastakümne.

PJ Harvey karjäär on alati äratanud tähelepanu. Multiinstrumentalistina on ta eelkõige tuntud laulja, kitarristi ja pianistina. Ta on välja andnud kümme stuudioalbumit, millest viimane, «I Inside the Old Year Dying» pälvis Grammy-nominatsiooni.

Temaga on koostööd teinud Thom Yorke, Nick Cave, Tricky, Sparklehorse, Josh Homme, John Parish, Pascal Comelade, Gordon Gano, Ramy Essam ja Mark Lanegan.

PJ Harvey on pälvinud Briti impeeriumi ordu liikme aunimetuse ja nimetatud Goldsmithsi kolledži muusikahariduse audoktoriks. Ta on ainus artist, kes on pälvinud kahel korral Mercury Music Prize'i: 2001. aastal albumiga «Stories From The City, Stories From The Sea» ja 2011. aastal plaadiga «Let England Shake».

Lisaks on ta olnud kaheksal korral nomineeritud Brit Award'ile, kaheksal korral Grammy auhinnale ning veel kahel korral Mercury Prize’ile. Harvey on avaldanud kaks luulekogu, «The Hollow of the Hand» (2015) ja «Orlam» (2023), millest viimane tuleb ka Prima Vista festivalil ette kandmisele.

«Laiem avalikkus tunneb PJ Harveyt ilmselt pigem laulja ja laulukirjutajana. Kuid ta on ka väga omanäoline luuletaja, kelle hiljutine, Dorseti murdes kirjutatud poeem «Orlam» on äärmiselt kohatundlik ja sobib sestap väga hästi Prima Vista festivali tänavuse teemaga, milleks on «Raamat kui paik, paik kui raamat,» ütles Jaak Tomberg Prima Vista korraldusmeeskonnast.

Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista toimub 5.–10. maini. Partnerlinnaks on seekord Valga ning patrooniks kirjanik Kai Aareleid.