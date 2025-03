Karl Martin Sinijärv: Fred Jüssi on meile kõigile andnud palju rohkem, kui ühekorraga mõista mõistame

Olin lapsepõlves üsna veendunud, et Fred Jüssi on see mees, kes käib raadios linnuhääli tegemas. Kahtlustan tänini, et nii võis olla. Inimesed Fred Jüssi ümbert ehk seesinase raamatu lood ja laulud kahtlemata kõigutavad laps-minu veendumust, ent päris ümber ka ei lükka. Ju ta ikka mõne linnuhääle meile juurde leiutas. Kas või puht krutski pärast. Lisaks kõigele muule hääle (häältele) oli temas kindlapihta krutskimees.

Jaan Tootseni «Fred Jüssi ja inimesed tema ümber» Foto: Raamat

Ent tõsi on. Fred Jüssi on võimas lõim Eesti kangas ja seda sedaviisi, et ta pole kunagi tahtnud olla ei võimas ega lõim ega tähtis ega nähtvel ega edevil. Ta on tahtnud teha, mis tahab ja teinudki. Ning loomuldasa, loodustasa on tema elu ja olu ja loome ja toome saanud osaks eestlaste omailmast. Isegi minusuguse põlise linnavurle jamailmast.

Olen täiega linnainimene, aga päris ilma looduseta ei saa. Fred Jüssiga pole kunagi pärises kohtunud, ent virtuaalis umbes sünnist saati. Loodus läbi Jüssi on mus kohal ehk enamgi kui loodus laivis koos sääskedega. Ta on kohal paljudes. Lähemad noist on oma mälupildid ja mõtisklused kirja pannud. Kogumik on saanud veenev. Haraline ja mõtlemapanev lugemisvara. Paljudega ma paljuski ei nõustu, mõnegagi tahaks traksakalt vaieleda, ent sisu ja süda ja süsi on suuris piires sama. Meie maa, meie rahvas, meie Fred. Mis siin rääkida.

Kui õigel ajal akna lahti teen, kostab Pika Hermanni lipulangetushüüd (liputõstehüüu aegu üldjuhul tudun) mulle koju ära. Tallinn on ikka väga vaikne linn. Aga nood Fred Jüssi vidistused ja sädistused ja kohinad ja sula vaikus võiksid meil kõikidel uue aja imelikes aparaatides varuks võtta olla. Et kui oled vaimselt või füüsiliselt mujal, saaksid korraks end Fredi abiga koju tuua. Või miks mitte kuulata koduseid maiseid kodumaiseid hääli kas või iga päev hommikupudru kõrvale ja enne uinumist. Kuulaks tänaõhtuse lärmi jätkuks iseenda sünniaasta vaikust? Tõeline luksus!

Fred Jüssi on meile kõigile andnud palju rohkem, kui ühekorraga mõista mõistame.