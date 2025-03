Ilmus Eesti kultuuriteadlaste uurimus mõisa fenomenist

Kogumik on sündinud veendumusest, et mõisa paremaks mõistmiseks tuleks pöörata pilk härrastemajast ja mõisahärrast kaugemale ning otsida eri distsipliinide koostöös teisi aspekte. Muuhulgas avanevad kogumikus uued vaatenurgad mõisate varasele ajaloole, materiaalse kultuuri ja kunsti tähtsusele mõisate ajaloo allikana, uurimis- ja restaureerimispraktikate rollile mõisate tähenduse teisendajana, mõisatega seonduvatele kultuurilistele kujutelmadele eri aegadel ning baltisakslaste ja eestlaste ambivalentsele mõisasuhtele.

Tartu Ülikooli emeriitprofessor Juhan Maiste ütles, et sellist käsitlust mõisatest on pikisilmi oodatud. «Raamatu kvaliteedist kõneleb juba teemade ja kirjutajate valik, tänu millele adume paljusid meie ajaloolise ja kultuurilise identiteedi küsimusi mitte üksnes sügavamalt, vaid ka seostes rahvuskultuuri kõige valusamate küsimustega. Autorid on seadnud eesmärgiks heita pilk klantsseinte taha, kus aadlikultuurile omaste suurte ja kosmopoliitsete ideede varjus kujunes siinse inimese oma mina,» lisas ta.