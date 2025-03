FANTASTILINE SAAK Ilmus raamat, mis reedab Eesti parimad seenekohad

Kas eestlane reedab enne kodumaa kui oma seenekohad?

See on liiga ülespuhutud väljend. See kõlab nagu muusikamaailmast tuttav väljend, et täna mängid saksofoni, homme reedad kodumaa. Ma tean suurepäraseid seenekohti, kust tulete igal viiendal korral tagasi fantastilise saagiga. Need kohad pole tippsaladus, autode parkimisjäljed on ju metsaservas näha, vahel võib kohata ka teisi seenelisi ja kuulda nende hõikeid.

Kus need asuvad?

Paul Seeneorg, «33 Eesti parimat seenekohta». Foto: Raamat

Raamatus on kirjas! Ma olen andnud siin raamatus mõned täpsed vihjed. Mõne metsatuka suhtes on mul tunne, et kui keskpäeval kell 12 on noor kivipuravik veel alles, siis kell 15 on see kindlasti läinud. Kui autost väljudes naeratab teile vastu tuntud naiskoor, siis on mõistlik paar kilomeetrit edasi sõita ja loota paremat õnne.

Lugeja sooviks ikka saada mõnda väga kindlat nõuannet?

Aastad pole vennad! Vahel hakkab hooaeg juulis, vahel septembris. Väljasõit Võsult Rakvere suunas pakub huvitavaid võimalusi ja suundi. Kas ma peaksin viiemeetrise täpsusega ütlema? Siis näiteks Eedeni Maksimarketi šampinjonide lett, see on kolm meetrit porganditest edasi. Kui tahate ise otsida, siis näiteks Aarna pööre kümmekond kilomeetrit enne Põlvat. See pakub ka suurepäraseid nurgataguseid.

Millal on parim aeg seenele minna?