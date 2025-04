VIDEO Kristiina Ehin soovitab luulekogu, mis ilmus juba 43 aastat tagasi

Luulekogu «Rängast rõõmust» põhiteemaks on linlase elu kodumaa, rahva ja maailma probleemide taustal. Raamatu andis 1982. aastal välja kirjastus Eesti Raamat.

Video autor on Jassu Hertsmann ja see on filmitud Oskar Lutsu nimelises Tartu linnaraamatukogus.