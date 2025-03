GALERII President Alar Karis avas Bolognas lasteraamatumessi

President Alar Karis rõhutas avamisel, et tihtipeale mäletame raamatuid just illustratsioonide kaudu. «Veebruaris tähistas 95. sünnipäeva Eestis sündinud kunstnik Ilon Wikland, kes andis Astrid Lindgreni tegelastele nende unustamatu väljanägemise,» rääkis president Karis avamisel. «Wiklandi pildid äratavad meis imelise lapsepõlve tunde, olgugi, et tema enda lapsepõlv polnud kaugeltki pilvitu – 14-aastaselt põgenes ta üksinda Rootsi. Aga ainult tänu sellele sai võimalikuks tema muinasjutuline kohtumine Astrid Lindgreniga. Ebatõenäoline sündmuste käik, täpselt nagu 500-aastasel eesti raamatul.»