Esitlusele tuleb raamat Raimo Pullati erakordselt teguderohkest elust

Raimo Pullat on üks eakamaid jätkuvalt tegusaid Eesti ajaloolasi, kes on kandnud suure sõja eelset erialast järjepidevust läbi nõukogude aja tänaste ajaloolasteni. Teos kirjeldab sõjajärgse ajaloolaste põlvkonna kujunemislugu ja nende omavahelisi suhteid, teadustööd teaduste akadeemias, ajaloo instituudis ning Eesti ülikoolides, samuti laialdast koostöövõrgustikku Euroopa kolleegidega. Mälestusteraamat pakub ainulaadset sissevaadet Eesti lähiajalukku, andes parema ettekujutuse siinse ajalooteaduse kujunemisprotsessist läbi aastakümnete.

Raimo Pullatit on pälvinud mitmeid Eesti, Poola, Soome ja Läti riiklikke autasusid ning ta on Tallinna kõrgeima autasu – vapimärgi – kavaler. Tema erinevate tunnustuste loetelu on väga pikk, eriti väärib rõhutamist tema roll Tallinna linnaarhiivi materjalide Saksamaalt kodumaale tagasitoomisel.