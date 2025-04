Baleriin Ketlin Oja soovitab 10 raamatut, mis õpetavad unistama ja julgema

1. Lauri Räpp « Elatud eilsete ja elamata homsete vahel » - see oli minu 1. jaanuari 2025. aasta esimene raamat, mille lugemist pikisilmi ootasin. Lauri Räpi teosed meeldivad mulle eeskätt, kuna neid tuleb lugeda aeglaselt, et mõte ja tunne saaks sinuni üldse kohale jõuda. Seega, kes tahab raamatusse sukelduda ja tõesti võtta aega lugemiseks, siis antud teos on tõeline esteetiline lugemisnauding, mis romantiseerib nii Eesti erilisi paiku, inimesi kui elu ennast. Raamatus kohtub lihtsuse võlu ja argipoeesia. Kes tunneb, et ta pole ammu võtnud endale oma aega, siis see on raamat selle aja endale kinkimiseks.

4. Doris Lessing «Suvi enne pimedust» - kui keegi on kunagi mõelnud tõlkija tänuväärsele tööle, siis tahaksin selle teose puhul esile tuua just Krista Kaera suurepärast tõlget, mille lugemine on tõeline kirjanduslik elamus ilusas emakeeles. Raamat räägib keskealise naise identiteedi loomisest ja leidmisest elumuutuste keerises. See on naisest, kes on oma elu pühendanud perekonnale ning sotsiaalsetele kohustustele ning küsib seejärel endalt suve jooksul eemal oma tavapärasest elust, kuidas leida endast üles isiklik vabadus, rahulolu ja tasakaal. Ma usun, et ei pea elama kuldse keskeani, et neid aegumatuid küsimusi endalt küsida ja selle kohta lugeda.