Epp Petrone arvustab: lugesin läbi esimese hooga, mitte kusagil ei tekkinud igavusehetkegi!

Ma kujutan ette, et Tiina Laanemil on olnud isiklikke kokkupuuteid seda tüüpi lastega… Aga kellel neid tänapäeval poleks. Ma tean ka ise lasteaedades-koolides esinedes seda tüüpi, ta eristub kiirelt ülejäänud rühmast, teda on rühmas tavaliselt üks kuni kolm. Ta on elav, kiire mõtlemisega ja ilma pidurdusvõimeta, talle ei sobi reeglid, ta soovib aktiivselt ja valjuhäälselt esinejale vahele kõneleda, reageerida, küsida. Minul meeldivad sellised partnerid, kes massist välja kasvavad, nad muudavad mu 45 minutit põnevamaks ja unikaalsemaks kogemuseks. Aga ma kujutan ette küll, et tavalisele kooliõpetajale võib see tüüp igapäevase töö käigus närvidele käia. Raamatu parimad osad ongi mu meelest need dialoogid, mis koolitunnis toimuvad. Õpetaja küsib ja peategelane Katariina lihtsalt ei saa midagi parata, tema suust purskuvad vastused välja, mis sest, et küsiti kellegi teise käest.