Noor arvustab: ma pole mitte kunagi varem lugenud ühtegi raamatut nii heade kirjeldustega

Selle seiklusliku lasteraamatu kirjastiil on kergesti mõistetav ja mugav, kuid samal ajal sisaldab teos rohkelt sõnavara arendavaid omadussõnu ja huvitavaid väljendeid. Minu jaoks oli see üks mugav lugemine ka üldiselt lühikeste lugude, suure kirja ja piltide tõttu. Raamatu illustraator Sirly Oder on oma tööd teinud fantastilisel viisil. Ta on loonud palju lummavaid illustratsioone, mis annavad lugemisele tohutult palju juurde. Pildid on armsad ja mingil moel kuidagi hubased ning nende paigutused raamatulehtedel on igati sobilikud, seega ka kujundaja Angelika Schneider on tublit tööd teinud.

Raamatus puudus otsene minavorm. Ma polnud küll alguses sellega harjunud, kuid see oli tegelikult teose puhul üks toredaid eripärasid, mis muutis selle veelgi iseomasemaks. Nagu juba mainitud sai, on peategelaseks linnatüdruk Eia. Ta on suur koeraarmastaja, kellel on hõivatud priimabaleriinist ema Lilli ja samuti hõivatud tööhimuline isa Oskar. Kuid tänu sellele on nende tütrel üheks isikupäraseks omaduseks see, et ta tunneb rõõmu pisiasjadest. Asjadest, mis on paljudele teistele justkui täiesti tavalised ja loomulikud. Minu arvates on see tänapäeva maailmas palju väärt omadus inimesel. Südamlik ja hooliv peategelane Eia meeldib mulle, sest ta mõtleb lapsele väga omaseid ja reaalseid mõtteid, isegi kui täiskasvanutele või teistele võivad need mõtted tunduda jaburad. See on ka põhjuseks, miks temaga võivad samastuda nii lapsed kui ka noored.