«Pulss tuikas kõrvus ning suu muutus täiesti kuivaks. Ta on reetur, kes varsti oma parimat sõpra petab»

Maria Werni on tabanud tragöödia. Tema mees Björn on kaelast allapoole halvatud ning Maria hooldab teda kodus. Kui Högklinti alt veest leitakse laip, peab Maria jätma rohkem vastutust Björni isiklikele abistajatele. Ehkki ta neid usaldab, on siiski midagi, mis kriibib.