Ilmus uus lasteraamat vahvast koerast, kes ei püsi paigal, aga jätab jälje

Raamatut esitletakse 19. aprillil kell 12 Tartu Mänguasjamuuseumi mängutoas. Esitlusel plaanivad autorid juttu teha sellest, kui raske on kunstnikul joonistada kedagi, kes kriipsuvõrragi paigal ei püsi. Samuti räägitakse erinevatest lindudest ja loomadest, keda raamatus kujutatud ning sellestki, kuidas trükiti raamatu piltide tarbeks koerte käpajälgi. Esitluse järel on võimalik osaleda linnuteemalises töötoas ning loomulikult osta Mustika raamatuid.

«Mustikas, kes sa oled?» on Mustika lugude neljas osa ning see on valminud ühisrahastuskeskkonna Hooandja toel. Sarnaselt varasemate raamatutega on sellegi puhul tegemist kõige väiksematele lugejatele mõeldud ühejuturaamatuga. Raamatu kujunduse on teinud Maarja Roosi, keelesilmaks oli Mari Tuuling. Omapoose panuse käpajälgede näol on andnud piltidele nii raamatu peategelane Mustikas kui ka illustraatori mops Muffy.