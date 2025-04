Juhtimiskoolitaja: tõhus juhtimine algab organisatsioonisiseste suhete kvaliteedist

Organisatsioonikultuuri olemus peegeldub eelkõige selles, kuidas inimesed omavahel suhtlevad, otsuseid teevad ja probleeme lahendavad. «See, kuidas ettevõttes asju aetakse on väärtuspõhine eestvedamise küsimus – on organisatsioonikultuur ju viis, kuidas asju ellu viiakse ehk kuidas on meil kombeks asju ajada ja omavahel suhelda,» kirjeldab Raav. See tähendab, et juhid ei peaks keskenduma ainult protsessidele, vaid looma keskkonna, kus suhetest saab organisatsiooni vundament.