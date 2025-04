Jenny on vastu võtnud peakoka ameti Oxfordi ülikooli St Bede’si kolledžis, et toitlustada suviseid konverentse. Ent kohe esimesel päeval mõrvatakse taksidermistide ühingu president Maurice Raines.

Kolledži haldusjuht veenab Jennyt, et nutikas kokk aitaks taaskord politseid juhtumi lahendamisel. See tundub esmapilgul üsna võimatu ülesanne, sest kellelgi pole eriti tugevat motiivi ja tundub, et kõigil on raudne alibi.