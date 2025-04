Montessori ekspert tuleb Eestisse lugejatega kohtuma

Mõned vanemad aga ei leia töö kõrvalt aega, et põhimõtteid oma koduses elus rakendama hakata. Simone soovitab – alustage nädalavahetustel. Tehke koos süüa, laske lapsel otsustada, kuhu jalutada. Lastega peab nagunii aega veetma, nii et sama hästi võib seda teha Montessori viisil. Pealegi hakkavad lõpuks pingutused vilja kandma – näiteks kui laps õpib iseseisvalt riietuma ja endale lõunasööki valmistama, hoiad hiljem oluliselt aega kokku.

Mõnele tundub ka, et lapse järgimine tähendab, et mingeid piire ei seata. Tegelikult peab siin valitsema tasakaal, et ei oldaks liiga ranged ja samas poleks ka liialt vabadust, kui see on lapsele või ümbritsevale kahjulik. Aga piiregi saab paika panna austavalt-leebelt.

Eestis on suur huvi Montessori vastu

Simone on varasemalt käinud Eestis 2019. aastal, kui Montessori ühing korraldas esimese konverentsi. See oli naise jaoks ka üks esimesi suuremaid töötubasid väljaspool Amsterdami. «Mäletan, kuidas nägin neid tooliridasid ja mõtlesin, et pean korra hingama, et rahuneda! Kohal oli üle saja inimese,» meenutab ta. Oli ju Eesti esimene, kes tema raamatud tõlkis ja huvi Montessori vastu on kasvanud plahvatuslikult.

Konverentsil plaanib Simone rääkida sotsiaalsest ja emotsionaalsest arengust. Ta selgitab, et Montessori puhul ei pea olema spetsiaalset programmi, et õpetada lastele emotsionaalset intelligentsust, see on juba lähenemises loomulikult sees. Aga ta peatub sellel, kuidas toetada laste sotsiaalset arengut erinevates vanustes, toetada neid enimlevinud probleemides ja tegeleda emotsioonidega, aga ka selles, kuidas olla täiskasvanuna paremini ettevalmistunud, et lapsele olla paremaks teejuhiks.

Simone rõõmustab, et Eestis on vanematel Montessori vastu nõnda suur huvi. Siiski oleme alles teekonna alguses. Ent Simone’i sõnul on see suurepärane võimalus, et luua algusest peale midagi kvaliteetset.