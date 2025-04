Järje Hoidja auhinna pälvis Ilmar Tomusk

Isegi 9. klassi noormehed on üllatunud ja õpihimulised, kui proua Laine selgitab teivashüppe teooriat ja näitab ette, kuidas hüpet sooritada. Vanatädi Laine on ka korvpallis nii võrratu, et see tundub vastasvõistkonnale kahtlane ja nad asuvad asja lähemalt uurima.