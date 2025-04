Lugu noorest mehest, kes viis uusi tuuli alaväärsuse käes kannatavasse linna

Raamatu sissejuhatus ongi paljulubav. Ohhoo, seekord pole «Minu…» sarjas mitte värvikas ämm, vaid ema, kes saabub kohe sõna otseses mõttes sissejuhatuse esimesel leheküljel! Avapeatükis ronib ema magava Hendriku tuppa (veel Tartu kodus), sakutab kardinad eest, hakkab asju ümber tõstma ja ärgitab poega poodi tulema, et eelseisvaks iseseisvaks eluetapiks süüa osta. Igal juhul on ta huvitav karakter ja hästi kirjeldatud, kardinavoltide sümmeetriaks sättimiseni välja. Ema on kaasas ka Jõhvi kolimisel, õpetab näiteks, et kolides peab iga raamatu pakkima eraldi ajalehe sisse (vaat siis!) ja ostab pojale hiigelportsu köömneid, aga juba siis hakkab ta tagasihoidlikumaks kahanema ja kaobki üldse ära. Minu instinkt lugude jutustamisel on küll see, et kui sa tood loo avamängus sisse ühe värvika tegelase, siis tuleb temaga edasi minna, vahepeal teda uuesti sisse tuua. Jääb tunne, et mingit osa sellest loost on otsustatud edasi mitte jutustada.