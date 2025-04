Seekordses loos on seiklejad vaimustuses, kui kuulevad, et onu Logan on pannud nad kirja tõsielusaates osalema. Nimelt peavad võistkonnad Costa Rica džunglis üles leidma peidetud aarde ja võitjaid ootab kopsakas auhinnaraha. Seltskond, millesse seekord kuulub ka Lara ema, sukeldub seiklusse.