Sinijärv soovitab monograafiat: väga äge, kui kunstimeister oskab oma loomingu ülevaate kirja panna

Väga äge, kui pikka aega tuliselt tegutsenud kunstimeister oskab oma loomingule põhjaliku ja tänase (olgu, eilse) päeva seisuga ammendava ülevaate kirja panna. Ma ei tahakski seda teost päriselt monograafiaks nimetada, sest siin on nagu natuke veel rohkem sees. Jah, kõik objektiivne ja informatiivne on olemas ja tohutult pildimaterjali ja varasemal ajal ilmunud sissevaateid kunstniku tegemistesse. Aga samas on ka mõnusalt isiklik omaeluline pool, nii et paljalt teaduslikuks või teabetekstiks ma «Illustreeritud kulgemist» küll ei peaks. On ta rohkem töine elulugu või elus töölugu, mine võta kinni.

Kunsti, isegi sellist mahulis-ruumilist nagu skulptuur seda kahtlemata on, saab trükiteoseks vormistada mitut moodi. Minu meelest on seekord arvukate kunstiteoste ja kunstis elatud aastakümnete dokumenteerimisel õnnestunud sünnitada uus ja terviklik kunstiteos, millest kasu jätkub kauemaks ja osaliselt joonistub ühe loovisiku loo läbi ka teatav ajastupilt kaunis kummalistest ja paljunäolistest kümnenditest, me päramise poolsajandi ajaloos. Et teostest moodustub uus teos, on kõikvõimalike antoloogiate ja valikkogude ja muu säherduse väärtkraami kokkupanemise igavene valu ja võlu. Siin on valitud variant minna tõepoolest kõige senitehtu esitlemise teed. Olen üsna kindel, et nii mahuka pagasiga looja puhul saaks väikesi valikuid teha väga eriilmelisi. Nüüd on meil võimalus need valikud omis päis ise kokku panna. Ja loodetavasti saab siit nii mõnigi uus, noor ja värske loomemõte ja -tee head hakatust ja takkatõuget.