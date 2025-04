Eesti keeles ilmus Liz Nugenti judinaid tekitav romaan

Ja ometi on Sally nüüd tähelepanu keskpunktis, tema vastu ei tunne huvi mitte ainult politseiuurijad ja kõmunäljas meedia, vaid ka kurjakuulutav hääl tema minevikust, mida ta ise ei mäleta. Kui ta hakkab tasapisi oma lapsepõlves juhtunud kohutavatest sündmustest teada saama, avab Sally end esimest korda elus uutele kogemustele, leiab sõpru ja langetab tähtsaid otsuseid, kuid märkab ka seda, et inimesed võivad nii mõnigi kord öelda üht, ent mõelda hoopis teist.

Aga kes on see inimene teisel pool maakera, kes Sallyt jälgib? Ja miks üks äsja naabruskonda kolinud mees tema vastu nii suurt huvi tunneb? Sally niigi vähene usaldus inimeste vastu pannakse tõsiselt proovile.

Ootamatuid pöördeid ja nii üllatavalt humoorikaid kui ka hingepõhjani liigutavaid hetki täis romaan on raamatusoovitusportaalis Goodreads saanud keskmiseks hindeks 4,16. Kirjanik Paula Hawkins on raamatu kohta kirjutanud: «Kummaline, jah, aga ka teravmeelne! Šokeeriv, ängistav ja igati originaalne «Sally Diamond» hoiab sind põnevil esimesest leheküljest viimaseni.» Ruth Ware on seda raamatut iseloomustanud kui sünget, kütkestavat ja äärmiselt liigutavat.

Liz Nugenti peetakse üheks säravamaks kaasaegseks kirjanikuks. Ta sündis 1967. aastal Dublinis ning tegutses enne kirjanikuks hakkamist filmi, teatri ja televisiooni valdkondades. Ta on kirjutanud viis romaani, mis kõik on pälvinud rahvusvahelise menu, neli neist on võitnud Iiri Raamatuauhinna. Eesti keeles on varem ilmunud «Oliver, kildhaaval».