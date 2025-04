Mis teeb Agu Sihvka lood nii muhedaks ja kavalaks, et lapsena naersid ja täiskasvanuna noogutad?

Kasvasin Jaan Rannapi raamatute seas, ma arvan, et olen vist enamvähem kõik kunagi läbi lugenud ja süžeedele kaasa elanud. Miks ma võtsin ülelugemiseks just «Agu Sihvka annab aru»? Ma tundsin, et tahaksin täiskasvanu pilguga vaadata, et mis see oli, mis selle nii muhedaks ja naljakaks tegi. Lahti kruvida, et vaadata, kuidas see sõidab, nagu Sihvka, Kiilike ja Kaur kooli autoga tegid.